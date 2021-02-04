Galatasaray, Marcao ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

Galatasaray, bir buçuk yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Marcao ile yeni bir anlaşma sağlamak için masaya oturacak. Marcao, 850 bin euro garanti ücret ile takımda en az kazanan isimler arasında yer alıyor.

Ara transferde 5 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da sıra iç transfere gelirken, listenin ilk sırasına Marcao yazıldı. Bir buçuk yıl sonra sözleşmesi sona erecek Marcao'yu en değerli oyuncusu olarak gören yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı stoperle görüşme kararı aldı.

Serbest kalma bedeli 20 milyon euro

850 bin euro garanti ücreti ile A Takım'ın en az kazanan isimlerinden olan başarılı savunmacıya zam yapılacak. Ücretinin 1.5 milyon euro seviyesine çıkarılması planlanan Marcao'nun sözleşmesi uzatılacak ve 20 milyon euro'ya yakın serbest kalma maddesi eklenecek.

24 yaşındaki sambacıya sezon başında Roma'dan 13 milyon euro'luk teklif gelmişti. Marcao'dan daha fazla bonservis beklentisinde olan Aslan, İtalyan kulüplerinin yakından takip ettiği oyuncusunun sözleşmesini uzatarak transfer pazarlıklarında elini güçlendirecek.

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04/02/2021 12:41