Galatasaray Marsilya'dan puanı aldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla 0-0 berabere kaldı.

E Grubu'nda Galatasaray, Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Fransa temsilcisinde milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika boyunca görev aldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Lazio, ağırladığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 13. dakikada Toma Basic ve 38. dakikada Patric'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Galatasaray, ikinci hafta sonunda E Grubu'nda 4 puana yükselip, liderliğini korudu. Lazio 3 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 2 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 1 puanda dördüncü sırada kaldı.

Tribünde olaylar çıktı, maç durdu

Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle Polonyalı Pawel Raczkowski, 38'inci dakikada mücadeleye bir süre ara verdi. Hakemin karşılaşmayı durdurması üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların olduğu tribünün önüne kadar gelerek, sakin olmaları yönünde telkinlerde bulundu.

Olayların devam etmesinin ardından takım kaptanları Muslera ve Payet de tribünlerin önüne kadar gelerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Yaklaşık 8 dakika duran karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Ligin ikinci haftasında TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Olimpik Marsilya (Fransa) - Galatasaray: 0-0

Lazio (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

Braga (Portekiz)- Midtjylland (Danimarka): 3-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Real Betis (İspanya): 1-3

Celtic (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

West Ham United (İngiltere) - Rapid Wien (Avusturya): 2-0

Genk (Belçika) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-3

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01/10/2021 09:00