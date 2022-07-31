Galatasaray Midtsjö'yu açıkladı!

Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Fredrik Midtsjö kimdir?

1993 doğumlu Midtsjö, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

1.76 boyundaki futbolcu kariyerine ülkesinin Blink takımında başladı ve ardından Rosenborg altyapısına geçti. Rosenborg'da A takıma yükseldikten sonra Norveç'te iki takımın kiralık olarak formasını giyen oyuncu 2017 yazında 2.2 milyon euro karşılığında Alkmaar'a transfer oldu.

11 kez Norveç Milli Takımı formasını sırtına geçiren orta saha oyuncusu AZ Alkmaar'da toplam 6 sezon geçirdi.

Geçen sezon takımıyla 42 resmi maça çıkan Midtsjö Eredivisie'de 29 maça çıkıp 5 asist yapmıştı.

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31/07/2022 21:52