Galatasaray Milot Rashica'yı açıkladı

Galatasaray'ın transfer bombardımanı sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen'in ardından Milot Rashica'yı da KAP'a bildirdi.

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08/09/2022

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Galatasaray Milot Rashica'yı açıkladı

Galatasaray'dan art arda transfer hamleleri... Sarı-kırmızlı ekip, Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen'in ardından İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'de forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın geçici transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

08/09/2022 08:59
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TAGS: Galatasaray
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