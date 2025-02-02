Galatasaray, Morata Transferini Resmen Duyurdu

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02/02/2025

Galatasaray, Morata Transferini Resmen Duyurdu

Galatasaray, Alvaro Morata’nın transferine ilişkin resmi açıklamada bulundu. Sarı-kırmızılılar, Morata’nın kiralanmasıyla ilgili olarak futbolcu ve Milan kulübüyle resmi görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiriyor.

İSPANYOL OYUNCU İSTANBUL’A GELİYOR

İspanyol futbolcunun, bugün saat 14.30 civarında İstanbul’a varması bekleniyor. Bu transfer, taraftarlar arasında heyecan yaratıyor ve Morata’nın takıma katılmasıyla Galatasaray’ın hücum hattını güçlendirmesi hedefleniyor.

 

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