Galatasaray, Nagatomo'dan vazgeçmiyor

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, Nagotomo'nun bonservisini almak için İtalya'ya gitti.

Sarı kırmızılılar, devre arasında takıma katılan ve performansıyla beğeni toplayan Japon futbolcunun bonservisini almak için Inter kulübüyle temaslarını sürdürüyor. İtalya basınında çıkan haberlere göre Inter, sarı kırmızılılardan, Nagatomo için 4 milyon Avro talep etti.

Galatasaray ise İtalyan ekibine 2 milyon Avro teklif etti. Finansal Fair Play nedeniyle maaş bütçesini düşürmek zorunda kalan Inter, Nagatomo gibi kadroda düşünülmeyen futbolculardan kâr etmek istiyor. Pazarlıkların sürdüğü ve iki kulübün Japon futbolcunun transferinde anlaşacağı haberin detaylarına yansıdı.

31 yaşındaki oyuncu, Galatasaray forması ile 15 lig maçında da 90 dakika forma giydi.