Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını açıkladı

Galatasaray'da teknik ekibe takviye yapıldı. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ekibine Moritz Volz'u ekledi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Moritz Volz, teknik direktörümüz Okan Buruk’un bilgisi ve isteği doğrultusunda teknik heyete katılacaktır. Okan Buruk’un 1 ay önce görüşme de gerçekleştirdiği Volz, aynı zamanda scouting bölümünde ve bilimsel alanda da çalışmalarda bulunacaktır." ifadeleri yer aldı.

- Okan Buruk'un teknik ekibi



Galatasaray'da Okan Buruk'un güncel teknik heyetinde toplam 11 isim yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda İrfan Saraloğlu ile Ismael Garcia Gomez yardımcı antrenörlük görevini üstleniyor.



Sarı-kırmızılılarda Fadıl Koşutan ile Can Okuyucu kaleci antrenörü olarak görev alıyor. Dursun Genç, Kaan Arısoy, Yusuf Köklü ve Fuat Demir atletik performans antrenörü olarak Okan Buruk'un ekibinde yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda performans ve maç analisti olarak Yılmaz Yüksel, Serhat Doğan ve Can Mutlu görev alıyor.

- Nagelsmann'ın gözdesiydi



Arsenal'da 2015-2019 yılları arasında gözlemcilik görevini üstlenen Moritz Volz, 2019-2021 arasında RB Leipzig'de çalıştı.

- İlerleyen günlerde takıma katılacak

Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörü Moritz Volz, özel işlerini halletmek için ülkesine gitti. Alman antrenör, ilerleyen günlerde Florya'ya dönerek görevine başlayacak.

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19/10/2022 09:07