Galatasaray, Osimhen'in yıldızlaştığı maçta Tottenham'ı yendi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yenerek namağlup ünvanını korudu.

RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Yunus Akgün'ün 6. dakikada attığı jeneriklik golle 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın üstünlüğü 13 dakika sürerken Tottenham, 18. dakikada Will Lankshear'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Rakibine oranla üstün bir oyun ortaya koyan Galatasaray, pozisyonlar üretti. "Cimbom" Victor Osimhen'in 31 ve 39. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısının büyük bölümünü sarı-kırmızılı takım üstün oynadı. Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Yunus Akgün ile girdiği net pozisyonları golle sonlandıramayan Galatasaray, 69. dakikada Dominic Solanke'nin golüne engel olamadı. Bu golün ardından tribünler düşerken, ev sahibi ekip panik yaşadı. Buna rağmen rakibine önemli gol şansı vermeyen Galatasaray, kalan sürede skoru koruyarak sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan "Cimbom" namağlup ünvanını sürdürürerek puanını 10'a çıkardı.

İlk 3 maçını kazanan Tottenham ise ilk kez mağlup olarak 9 puanda kaldı.

Osimhen, 2 golle yıldızlaştı

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı.

Mücadelenin 31 ve 39. dakikalarında ağları sarsan 25 yaşındaki santrfor, maça damga vurdu.

Yükselen performansını sürdüren Osimhen, ikisi Trendyol Süper Lig, ikisi de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı son 4 resmi maçın 3'ünde ağları havalandırdı. Süper Lig'de Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarında birer gol sevinci yaşayan yıldız santrfor, Avrupa'da ise Elfsborg mücadelesini boş geçerken Tottenham karşılaşmasında 2 gol attı.

Sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da ilk kez skoru değiştiren Victor Osimhen, toplamda 6 gole ulaştı.

Yunus Akgün'den Avrupa'da 4 maçta 4 gol

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta da gol attı.

Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte sol kanattaki etkili futboluyla dikkati çeken Yunus, bu sezonki 15. resmi maçına Tottenham karşısında çıktı.

Süper Lig'de 2 golü bulunan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nde ise PAOK, RFS, Elfsborg'un ardından Tottenham ağlarını da havalandırdı. Söz konusu maçlarda birer gol atan Yunus Akgün, toplamda 6 gole ulaştı.

Okan Buruk bir rekor daha kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde 16. maçına çıkan Buruk, 9. galibiyetini aldı.

Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

Okan Buruk'un 2 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunuyor.

Yenilmezlik serisi 12 maça çıktı

Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Tottenham'ı mağlup ederek Avrupa'daki galibiyet sayısını 3'e yenilmezlik serisini ise 12'ye çıkardı.

Avrupa Ligi'nde son 18 maçın 16'sını kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 18 müsabakanın 16'sında rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 18 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, söz konusu maçların 9'unu kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı.

"Cimbom" sadece 2 maçta rakiplerinin üstünlüğünü engelleyemedi.

İngiliz takımlarına karşı 5. galibiyet

Galatasaray, İngiliz takımlarıyla yaptığı 24. maçta 5. kez kazandı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 323 maçın 24'ünde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

Söz konusu maçlarda 4 galibiyeti bulunan "Cimbom" Tottenham'ı mağlup ederek bu sayıyı 5'ye çıkardı. Sarı-kırmızılıların ayrıca 9 beraberlik ve 10 yenilgisi bulunuyor.

Icardi sakatlandı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sakatlanarak oyundan çıktı.

Mücadelenin 81. dakikasında kaleci Fraser Forster'a baskıya giden Icardi, ters basarak yerde kaldı. Sağ dizini gösteren 31 yaşındaki santrfor, sahayı sedyeyle terk etti.

Sıradaki rakip AZ Alkmaar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

İlk 4 maçını 10 puanla geçen sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada 28 Kasım Perşembe günü deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak. AZ Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.45'te başlayacak.

Tottenham ilk kez yenildi

İngiltere temsilcisi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez maç kaybetti.

Lacivert-beyazlı takım, "Kupa 2"de çıktığı Karabağ, Ferencvaros ve AZ Alkmaar müsabakalarını kazanarak geldiği İstanbul'da namağlup ünvanını kaybederek döndü.

Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçında 6 gol atıp kalesinde 1 gol gören Tottenham, Galatasaray'dan 40 dakikada 3 gol birden yedi.

Lankshear, ikinci maçında golle tanıştı, oyundan atıldı

Tottenham'ın 19 yaşındaki santrforu Will Lankshear, A takımla çıktığı 2. resmi maçta golle tanışırken maçı tamamlayamadı.

Kuzey Londra temsilcisindeki ilk resmi maçına bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçıyla çıkan Lankshear, Galatasaray maçına ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki santrfor, mücadelenin 18. dakikasında ağları sarsarak Tottenham kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı.

Müsabakanın 53. dakikasında sarı kart gören Lankshear, 7 dakika sonra ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Tottenham, maçın son yarım saatini 1 kişi eksik oynadı.

İlk yarı

6. dakikada Galatasaray, Yunus Akgün ile öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Tottenham savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden yaptığı şık vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

18. dakikada Tottenham, beraberliği yakaladı. Gray'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği uzun topta Johnson, bekletmeden meşin yuvarlağı Lankshear'a aktardı. Lankshear'ın altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

25. dakikada Sara'nın ara pasında meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Forster'in kurtarışında dönen topu önünde bulan Mertens'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

32. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Icardi'nin Tottenham savunmasından meşin yuvarlağı kapmasının ardından topla buluşan Mertens, pasını Osimhen'e aktardı. Nijeryalı santrfor, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-1

39. dakikada Galatasaray, farkı ikiye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Mertens, ceza sahasına ortaladı. Osimhen'in altıpas çizgisi önünden ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 3-1

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Mertens'in pasında topla buluşan Icardi'nin şutunda, top üstten auta çıktı.

48. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Forster, boşa çıktı. Ceza sahasında kalan top sonrasında karambol oluştu. Abdülkerim'in 2, Icardi'nin de bir şutunda, Tottenham savunması meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

52. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Mertens'in sağ kanattan ortasında Osimhen, penaltı noktası civarından kafa vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz, içeriye doğru topu çevirdi. Osimhen'in şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Mertens'in sağ kanattan ortasında Tottenham savunması, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Yunus Akgün'ün şutunda, kaleci Forster meşin yuvarlağı çeldi.

69. dakikada Tottenham farkı 1'e indirdi. Kulusevski'nin pasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Porro'nun ön direğe gönderdiği topu Solanke, şık bir vuruşla filelere gönderdi: 3-2

Müsabaka, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Türk futbolunun ne kadar kaliteli olduğunu sahada gösterdik

Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında RAMS Park'ta İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Planlarının maç boyunca işlediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Hem Türk futbolu için hem de Galatasaray için çok önemli, güzel, heyecanlı ve taraftarımızı mutlu ettiğimiz bir maç oynadık. Maçın büyük bölümünü domine ettik, net pozisyonlara girdik, gol attık. Tottenham, Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Maça en iyi kadrosuyla çıkmadı ama çok önemli oyunculara sahipler. Hem dizilişimiz hem de oyun planımız bütün maç boyunca işledi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra karşılamamızda küçük problemler yaşadık. Ancak Türk futbolu için önemli bir gece. Türk futbolunun ne kadar kaliteli olduğunu sahada gösterdik. Türkiye Ligi ve Türk takımları çok önemli, Türk futbolu önemli bir değer. Bunu da bugün net bir şekilde sahada gösterdik. Güzel bir gece geçirdik. Oyuncularımıza ve bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, "Takımınızın başında en iyi maçınız olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, "En iyi maçımız olduğunu düşünüyorum. Türk futbol tarihinin bu seviyedeki bir İngiliz takımına karşı en güçlü oyunuydu." dedi.

"Bir takım oynamadan, hak etmeden şampiyon olamaz"

"Bir takım oynamadan, hak etmeden şampiyon olamaz." diyen Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başakşehir, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray şampiyon oldu, 'Bir yapı var.' dediler. Buna hep gülüyoruz. Sadece Galatasaray'ın özelinde söylenen bir şey değil. Bu sadece Galatasaray'a söylenen bir şey değil. Bence emeklere yazık ediyoruz. Burada inanılmaz bir emek var. Bazen uyumuyoruz, yemek yemiyoruz. Bütün sezon çalışıp şampiyon oluyorsunuz, kutluyorsunuz ama diğer taraf, 'Bu bizim hakkımızdı. Burada bir yapı var.' diyor. Bunlara gülüp geçiyorum. Futbolun içinde kalmamız gerekiyor. Bugün Türk futbolu için oynadık, Türk futbolunu temsil ettik. Avrupa'da kendimizi en iyi şekilde göstermemiz gerek. Türkiye Ligi'ndeki yarışımız da devam edecek. Onun dışındaki suçlamalar emeğe saygısızlık. Herkes birbirine çamur atabilir ama önemli olan sahada gösterebilmek. Galatasaray takımının sahada kalması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Türk futbolu kazanacak. Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey elde edemeyiz ama bu tür maçları kazanarak futbolumuza değer katıyoruz."

"Çok büyük bir enerji harcadık"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, maçın 3-2'ye gelmesinden sonra oyun güçlerini kaybettikleri için baskı yediklerini söyledi.

Buruk, son 15 dakikada yedikleri baskıyla ilgili, "Çok büyük bir enerji harcadık. Yaptığımız baskı, önde oynamamız, top bizdeyken hareketliliğimiz enerji harcattı. Mertens'i sarı kartlı olduğu için çıkardım. Osimhen kendi çıkmak istedi. İki gün antrenman yapmıştı ve yorulduğu için çıkmak istedi. Sonrasında Icardi sakatlandı. Oyunda dizilişimizi kaybettik. Sonradan giren oyuncuların maça etki etmeleri bazen zor oluyor. Bence ana neden rakibin 3-2'yi bulmasıydı. Bunun ardından oyun gücümüzü kaybettik, maçı bitirmeye yönelik hamleler yaptık. Çok fazla pozisyon vermedik ama girdikleri tüm pozisyonları gole çevirdiler." şeklinde görüş belirtti.

"Kazanmak bize moral ve puan verdi"

Okan Buruk, Tottenham galibiyetinin kendilerine moral vereceğini kaydetti.

Alınan galibiyetin sezonun geri kalanını nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine 51 yaşındaki teknik adam, "Tottenham oyun olarak çok beğendiğim bir takım. Hocalarını da çok beğeniyorum. Kendi oyunumuzda benzettiğim çok şey var. Onlara karşı oynamak ve kazanmak bize moral ve puan verdi ama neredeyse 2,5 gün sonra Samsunspor maçına çıkacağız. Bu maçı unutup o karşılaşmaya hazırlanacağız. Moral önemli. Samsunspor maçında yorgunluğumuz olacak. Burayı unutup bir an önce lig maçını düşünmemiz, ona konsantre olmamız, hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Buruk, sakatlanarak oyundan sedyeyle çıkan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili, "Buz yaptıktan sonra ağrısı biraz daha azaldı. Tam durumu MR'ı çekildikten sonra belli olacak. Şu anda durumuyla ilgili net bir şey söyleyemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.