Galatasaray, Paris Saint Germain'e kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk eden Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Falcao, konuk PSG ise Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Di Maria, Sarabia ve Icardi 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Konuk Paris Saint Germain, 53. dakikada Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Kalan dakikalarda sarı-kırmızılıların çabası skoru değiştirmeye yetmeyince karşılaşma PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Grupta oynanan diğer maçta ise Real Madrid evinde Belçika temsilcisi Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.



Bu sonuçların ardından PSG 6 puanla liderliğini korurken, Brugge 2 puanla ikinci, 1 puanlı iki takımdan Galatasaray üçüncü, Real Madrid ise dördüncü sırada yer aldı.

02/10/2019 00:03