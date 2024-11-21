Galatasaray penaltısız istatistiklerde Avrupa'nın en iyileri arasında

Galatasaray, Süper Lig'de 11 maçta topladığı 31 puanla liderliğini sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde ise 10 puanda 3. sırada yer alıyor. Süper Lig'de 31 maçta 32 gol atan Galatasaray, Türkiye'de en skorer takım olurken, Avrupa Ligi'nde ise en skorer ikinci takım konumunda yer alıyor.

beIN SPORTS'un derlediği istatistik haberine göre Galatasaray en çok isabetli şut, penaltısız gol ortalaması ve penaltısız kalesinde gol görme alanlarında Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor.

Süper Lig'in en skorer, Avrupa Ligi'nde ise en çok gol atan ikinci takım olan Galatasaray, en çok isabetli şut atan takımlar arasında 8. sırada yer aldı.

EN ÇOK İSABETLİ ŞUT ATAN TAKIMLAR (Avrupa'nın 10 büyük ligi)

PSG - 8,64

Bayern Münih - 7,90

PSV - 7,83

Sporting - 7,55

Twente - 7,00

Barcelona 6,92

Club Brugge - 6,86

Galatasaray 6,82

Manchester City - 6,73

Genk - 6,70

Galataray penaltısız gol ortalamasında en çok gol atan 5. takım konumunda bulunuyor.

PENALTISIZ GOL ORTAMASI EN YÜKSEK TAKIMLAR (Avrupa'nın 10 büyük ligi)

PSV - 3,25

Bayern Münih - 3,00

Sporting - 3,00

Barcelona - 2,92

Galatasaray - 2,82

PSG - 2,82

Frankfurt - 2,40

Benfica - 2,36

Atalanta - 2,33

Feyenoord - 2,25

Sarı kırmızılılar ayrıca penaltı haricinde kalesinde en az gören takımlar sıralamasında 8. sırada kendine yer buldu.

YEDİĞİ PENALTISIZ GOL ORTALAMASI EN DÜŞÜK TAKIMLAR (Avrupa'nın 10 büyük ligi)

Juventus - 0,33

Slavia Prag - 0,36

Lens - 0,45

Sporting - 0,45

Real Sociedad - 0,46

RB Leipzig - 0,50

Atletico Madrid - 0,54

Galatasaray - 0,55

Liverpool - 0,55

Porto - 0,55