Galatasaray, PSV Eindhoven ile eşleşti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

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16/06/2021

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Galatasaray, PSV Eindhoven ile eşleşti

Türkiye Spor Toto Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme oynayacak.

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan itibaren katılacak olan Galatasaray'ın rakibi bugün yapılan kura çekimi sonrası belli oldu. 

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile eşleşti.

İlk maçlar 20-21 Temmuz'da, rövanş ise 27-28 Temmuz'da oynanacak. Galatasaray kura çekimine seri başı olmadan katılmıştı. 

16/06/2021 13:41
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