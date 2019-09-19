Galatasaray puanla başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunu Belçika deplasmanında açan Galatasaray, Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak sahadan bir puanla ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu açılış maçında Club Brugge'un konuğu oldu. Her iki takımın da maç boyunca karşılıklı fırsat bulduğu mücadelede skor tabelası değişmedi ve zorlu maç 0-0 berabere bitti. Karşılıklı ataklar sonuç vermedi Galatasaray'ın maçtaki ilk tehlikeli atağı 31.dakikada geldi. Savunmadan gönderilen uzun topta takibini koruyan Ryan Babel, savunma hatasını fırsat bilip topu kaptı. Karşısındaki rakibini de ekarte eden Babel, çerçeveyi görüp şutunu gönderdi ancak kalecinin üzerine gitti ve Mignolet gole izin vermedi. 33.dakikada ise gole yaklaşan Club Brugge oldu. Galatasaray savunmasını hazırlıksız yakalayan Belçika ekibi, hızlı hücumda topu Federico Ricca ile buluşturdu. Ceza sahası içinde sol çaprazdan Ricca'nın gönderdiği şut üst direğe çarpıp auta gitti. İki takım da ilk yarının sonlarına doğru rakip kalede etkinlik kurmak isterken Club Brugge'de Dennis, 42.dakikada sağ çaprazdan şutunu gönderdi, tehlikeli giden top uzak kale direğinin dibinden auta gitti. Her iki takımın da zaman zaman rakip kalede etkili olduğu zorlu mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

İkinci yarıda da skor değişmedi

İkinci yarıda ilk tehlikeli atak Club Brugge'den geldi. 52. dakikada ceza sahasına gönderilen pasa hareketlenen Dennis, sol çaprazdan vuruşunu da yaptı ancak kaleci Muslera uzanarak gole izin vermedi. 54.dakikada Belçika ekibi bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda içeri gönderilen ortaya Okereke kafayı vurdu ancak Fernando Muslera bir kez daha rakibine gol şansı vermedi ve topu çeldi. Galatasaray'da Emre Mor, 60.dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna girdi. 61.dakikada ise gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin ceza sahası çizgisi üzerinden gönderdiği şutu üstten az farkla auta çıktı. Sarı-kırmızılılar 82.dakikada ise bu kez Nagatomo ile tehlike yarattı. Feghouli'nin sağdan kullandığı serbest vuruş savunmadan sekti, ceza alanı dışında dönen topa sert vuran Nagatomo'nun şutu yandan auta gitti. Her iki takımın da birçok gol fırsatından yararlanamadığı mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle tamamlandı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki hafta Galatasaray, sahasında Paris Saint-Germain ile mücadele edecek. Club Brugge ise Real Madrid'in konuğu olacak.

19/09/2019 11:34