Galatasaray Ramos için düğmeye bastı

Galatasaray, Paris Saint-Germain'den ayrılan Sergio Ramos ile görüşmeye başladı. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncuya teklifini iletti.

İspanyol basınından Relevo, Galatasaray'ın Ramos'a yıllık 5.5 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazdı.

Sergio Ramos'un kadroya katılması halinde Victor Nelsson'un transfer olma ihtimali artacak. Okan Buruk, Danimarkalı oyuncunun kalmak istediğini açıklamıştı. Ancak tecrübeli stoperin Avrupa kulüplerinden talibi var.

37 yaşındaki Ramos'un, Inter Miami'ye gitme ihtimali vardı. Ancak transfer gerçekleşmedi. Yıldız oyuncunun eşi ise Suudi Arabistan'da yaşamak istemediği için transfer sonuçsuz kaldı.

Sergio Ramos'un eski kulübü Sevilla ise oyuncunun takıma dönme ihtimalinin olmadığını açıkladı.