Galatasaray, Roland Sallai'nin transferi için Freiburg ile anlaştı

Galatasaray Kulübü, Macar futbolcu Roland Sallai'nin transferi için Freiburg ile 6 milyon avro karşılığında anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6 milyon avro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-25 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2 milyon 500 bin avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Sallai, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Alman ekibi Freiburg'dan transferi için anlaşma sağladığını açıkladığı Macar futbolcu Roland Sallai, İstanbul'a geldi. Almanya'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 27 yaşındaki futbolcuya Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu eşlik etti.

Macar futbolcu, havalimanından kendisini bekleyen araçla ayrıldı.