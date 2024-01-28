Galatasaray, Sacha Boey'in bonservisini KAP'a bildirdi

Almanya'nın Bayern Münih takımı, Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'i transfer ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından Boey'in Bayern formalı fotoğrafını yayımlayan Alman kulübü, resmi internet sitesinden ise Fransız futbolcu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

30 MİLYON EURO BONSERVİS , 5 MİLYON EURO BONUS

Öte yandan Galatasaray da Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 Euro olup FC Bayern München AG, Şirketimize net 5.000.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini Şirketimize ödeyecektir."

Sarı kırmızılılar, Sacha Boey'in vedasını sosyal medya hesabında yaptığı bu paylaşımla duyurdu:

Beraber yaşadığımız tüm güzel anları, kazandığımız zaferleri ve mutlulukları her zaman hatırlayacağız! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar Sacha! Her şey için teşekkürler!