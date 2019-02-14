Galatasaray sahasında kaybetti
14/02/2019
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Galatasaray, kendi sahasında Portekiz ekibi Benfica ile karşılaştı. Benfica, Salvio ve Seferovic'in golleriyle Galatasaray'ı 2-1 yendi. Galatasaray'ın tek golünü 54. dakikada Luyindama attı. 21 Şubat'ta oynanacak ikinci maç öncesi Galatasaray tur şansını zora soktu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica ile karşı karşıya geldi.
Benfica, 27. dakikada Salvio'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
54. dakikada Luyindama'nın golüyle Galatasaray 1-1 berabere kaldı.
Seferovic'in 64. dakikada attığı golle Benfica 2-1 öne geçti.
Karşılaşma Benfica'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.