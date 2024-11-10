Galatasaray, Samsun engelini golcüleriyle aştı

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10/11/2024

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Galatasaray, Samsun engelini golcüleriyle aştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 3-2 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen (2), Michy Batshuayi attı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi.

Sarı kırmızılıların golerini Victor Osimhen (2) ve Michy Batshuayi kaydetti. Samsunspor'un golleri Ntcham ve Bennaser'in penaltı vuruşlarından geldi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 31 yaptı. Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Galatasaray bu sezon aleyhine en çok penaltı çalınan takım oldu. (6)

 

10/11/2024 17:10
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TAGS: Galatasaray, Samsun engelini golcüleriyle aştı
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