Galatasaray, Samsunspor deplasmanından 3 puanla dönüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden galip ayrılan sarı-kırmızılılar maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturarak puanını 63'e çıkardı.

Samsunspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 12 yıl sonra sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 2-0 kazandı.



Puanını 63'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe oturan Galatasaray'da goller Nelsson ve Barış Alper'den geldi.



Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Mustafa Sönmez yaptı.



KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE OYNANDI



Samsunspor-Galatasaray maçına her iki ekip taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Maç biletleri satışa çıktıktan sonra 48 saat içinde tükendi. Samsunspor Kulübü, biletlerin tamamının satıldığını belirten bir açıklama yaparak taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Karşılaşmayı 31 bin Samsunspor, 2 bine yakın Galatasaray taraftarı takip etti.



DEPREM BÖLGESİNE DESTEK



Geçen yıl 6 şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin yıl dönümü öncesinde Samsunsporlu taraftarlar depremzedelere destek oldu. Taraftarlar deprem bölgesine gönderilmek üzere atkı, eldiven ve bere bağışında bulundu. Statta bulunan store 55 mağazasına getirilen ürünler teslim edildi.