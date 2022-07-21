Galatasaray Schalke ile anlaştı, sıra oyuncuda

Galatasaray uzun süredir yapmak istediği 10 numara transferinde mutlu sona yaklaştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Schalke 04 Galatasaray'ın Faslı oyuncu Amine Harit için beklediği indirimi yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın Alman kulübüyle 4 milyon avro karşılığında el sıkıştığı bildirildi.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; Galatasaray bu gelişme üzerine 25 yaşındaki oyuncunun menajeriyle görüşmeye geçti.

İki taraf arasındaki en son görüşmede oyuncunun menajeri 4.2 milyon avro talep ederken; Galatasaray'ın ise maksimum 3 milyon avro yıllık ücret önerdiği iddia edildi.

Eğer Faslı milli oyuncuda istenen sonuç alınamazsa Galatasaray'ın Evander Ferreira ve Gustavo Scarpa transferlerine yöneleceği bildirildi.

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21/07/2022 12:32