Galatasaray Schalke maçı hangi kanalda?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde Schalke 04’ü Türk Telekom Arena’da ağırlayacak. Schalke 04’te defansın değişilmez ismi Naldo, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle İstanbul’a getirilmedi. Galatasaray’da ise 5 futbolcu maç kadrosunda yok. Peki Galatasaray Schalke 04 maçı ne zaman, saat kaçta? GS Schalke maçı hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler…

GALATASARAY SCHALKE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Lig'i Galatasaray Schalke 04 maçı 24 Ekim 2018 Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı kesin olarak belli değil. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ve Porto ile oynadığı maçları beIN Sports yayınlanmıştı. beIN Sports'un yayın haklarıyla ilgili anlaşma sağlaması durumunda karşılaşma yine beIN Sports'tan yayınlanacak. Ancak maçın şifreli mi ya da şifresiz mi yayınlanacağı da belirsiz.

Bundan önceki iki haftada maçların başlamasına çok kısa süre haftalık yayın paketleri alarak futbolseverlere müsabakaları izleten beIN Sports'un yine aynı yöntemle maçı ekrana taşıması bekleniyor.

GALATASARAY SCHALKE 04 MUHTEMEL İLK 11

Galatsaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan, Rodrigues, Eren

Schalke: Nübel, Sane, Naldo, Nastasic, Caligiuri, Mascarell, Schöpf, Serdar, McKennie, Embolo, Burgstaller

5 FUTBOLCU YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Schalke 04 ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısında konuşan Fatih Terim, sakatlığı bulunan futbolcuların kritik karşılaşmada oynayamayacağını söyledi. Bursaspor maçında sakatlanan Fernando, Feghouli ve Serdar Aziz'in maç kadrosunda yer almayacağını söyledi. Fatih Terim, sakatlıkları devam eden Emre Akbaba ve Henry Onyekuru'nun da Schalke 04 maçı kadrosunda yer almayacağını da sözlerine ekledi.