Galatasaray, Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı
05/09/2024
Galatasaray, 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira ile yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Miguel Relvas de Oliveira ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir." denildi.
Sergio Oliveira, Olympiakos ile anlaştı
Galatasaray ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşme imzaladı.
Yunan kulübünden yapılan açıklamada, Portekizli oyuncunun Olympiakos ile sözleşme imzaladığı, "Olympiakos aliesine hoş geldin" ifadesiyle duyuruldu.05/09/2024 10:38