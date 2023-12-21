Galatasaray seriyi 25'e çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek, zirvede puan farkının açılmasına izin vermedi.

RAMS Park'ta sarı-kırmızılı taraftarlar önünde oynanan karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Bu sonuçla puanını 43'e çıkaran Galatasaray, haftayı aynı puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci sırada kapattı.

Müsabakadan mağlubiyetle ayrılan Fatih Karagümrük ise 17 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, maç sonunda galibiyet sevincini tribündeki taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Sacha Boey çektirdi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçını kazanarak Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 4 maçında sırasıyla Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Derbi öncesi moral buldu

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sahasındaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte evinde çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Evinde puan kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmedi.

RAMS Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip.

Kerem Aktürkoğlu'nun 8. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı forma altında daha önce Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 3 olmak üzere toplam 7 gol attı.

Günay Güvenç kalesini başarıyla korudu

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Fernando Muslera'nın yokluğunda forma bulan kaleci Günay Güvenç, başarılı bir performans sergiledi.

Fatih Karagümrük'ün geliştirdiği birkaç tehlikeli atakta gole izin vermeyen tecrübeli kaleci, alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Günay Güvenç'i kutladı.

Fatih Karagümrük deplasmanda galibiyeti unuttu

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı son 7 maçında galibiyete ulaşamadı.

Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan kırmızı-siyahlı takım, sonraki 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.