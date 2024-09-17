Galatasaray sponsorluğu askıya aldı

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17/09/2024

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Galatasaray sponsorluğu askıya aldı

Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.

Galatasaray KAP'a yaptığı bildirimde Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sözleşmenin askıya alındığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."

17/09/2024 19:24
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TAGS: Galatasaray sponsorluğu askıya aldı
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