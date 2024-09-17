Galatasaray sponsorluğu askıya aldı

Galatasaray, Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sponsorluk sözleşmesinin; iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alındığını açıkladı.

Galatasaray KAP'a yaptığı bildirimde Serwin Global Solutions ile yapmış olduğu sözleşmenin askıya alındığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi,belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."