Galatasaray, Süper Lig tarihine geçti

Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım olarak Süper Lig tarihine geçti.

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18/02/2025

Galatasaray, Süper Lig tarihine geçti

Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım olarak Süper Lig tarihine geçti.

TARİHİ BAŞARI

Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen’in golleriyle Çaykur Rizespor karşısında galip gelerek, bu sezonki 20. galibiyetini aldı.

Opta verilerine göre, Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk ekip oldu. Ayrıca, bu sezon duran toplardan 24 gol kaydederek önemli bir istatistik elde etti.

Öne Çıkan İstatistikler

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TAGS: Galatasaray, Süper Lig tarihine geçti
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