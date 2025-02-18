Galatasaray, Süper Lig tarihine geçti
Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım olarak Süper Lig tarihine geçti.
YAYIN TARİHİ:
18/02/2025
Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk takım olarak Süper Lig tarihine geçti.
TARİHİ BAŞARI
Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen’in golleriyle Çaykur Rizespor karşısında galip gelerek, bu sezonki 20. galibiyetini aldı.
Opta verilerine göre, Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk 23 maçta 20 galibiyete ulaşan ilk ekip oldu. Ayrıca, bu sezon duran toplardan 24 gol kaydederek önemli bir istatistik elde etti.
Öne Çıkan İstatistikler
YAYIN TARİHİ: