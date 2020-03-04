Galatasaray süper üçlüsü için 44 milyon Euro arıyor!

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Mario Lemina ve Jean Michael Seri ile devre arasında kiraladığı Henry Onyekuru'dan büyük verim aldı. Ancak sarı-kırmızılı yönetim bonservis bedelleri 44 milyon Euro'yu (300 milyon TL) bulan bu üç oyuncu için formül arıyor.



Fotomaç'ın haberine göre; ligin ikinci yarısında, ilk devreye göre müthiş bir performans gösteren Galatasaray'ın bu çıkışında Mario Lemina, Jean Michael Seri ve Henry Onyekuru'nun çok önemli bir payı var. Ancak üç yıldızın da kiralık olması ve sezon sonunda sözleşmelerinin bitmesi sarı-kırmızılı yönetimi kara kara düşündürüyor.

Fatih Terim'in yeni sezonda takımda kalmasını istediği 3 futbolcunun çok yüksek maliyetleri var. Lemina'nın 16 milyon Euro, Seri'nin ise 18 milyon Euro'luk opsiyonları bulunuyor.

Yeniden kiralama seçeneği masada

Takvim'de yer alan habere göre opsiyonu olmayan Onyekuru için Monaco'nun belirlediği bonservis de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro maliyeti olan 3 yıldız için yeniden kiralama formülünü masaya yatıracak.

Galatasaray kısa süre içinde Southampton, Fulham ve Monaco'ya teklif yapacak. Yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. İlk yarıda tel tel dökülen Galatasaray, Onyekuru'nun dönüşü sonrası kendine geldi.

04/03/2020 09:59