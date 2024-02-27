Galatasaray taraftarından 3 dakikalık sessiz protesto

Galatasaray taraftarı, Antalyaspor karşılaşmasının ilk 3 dakikasında Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının uzatma dakikalarında verilen penaltıyı protesto ederek sessiz kaldı.

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27/02/2024

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Galatasaray taraftarından 3 dakikalık sessiz protesto

Galatasaray, Süper Lig’in 27’nci haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Rams Park’ta oynanan mücadelenin ilk düdüğün ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe - Kasımpaşa karşılaşmasının uzatma dakikalarında verilen penaltıyı maçın ilk 3 dakikasında sessiz kalarak protesto etti.

Öte yandan Galatasaray - Antalyaspor karşılaşması öncesinde Rams Park’ta Fenerbahçe’ye göndermeli marşlar çalınırken, mücadele öncesi ısınmaya çıkan karşılaşmanın hakem kadrosu; Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar ve Anıl Usta’ya Galatasaraylı taraftarlar ıslıkla tepki gösterdi.

GALATASARAY’DAN GÖNDERME

Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!” açıklamasını yaparak Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) etiketledi.

TRİBÜNDE PANKARTLAR AÇILDI

Karşılaşmanın başlama düdüğünden çok kısa bir süre önce “Galatasaray tek, siz hepiniz”, “Bu takım bu sene söke söke şampiyon”, “Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak”, “Galatasaray’ın Galatasaraylı’dan başka dostu yoktur” pankartları açıldı.

27/02/2024 09:13
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TAGS: Galatasaray, sessiz protesto
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