Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

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Galatasaray'ın Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen için İtalyan ekibine 1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcü ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladığı ve Galatasaraylı yöneticilerin transferi neticelendirmek için Napoli'ye doğru yola çıktığı kaydedildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Di Marzio'nun haberine göre, sarı-kırmızılıların Napoli forması giyen Victor Osimhen için resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Osimhen ve Icardi ile birlikte 3-5-2'ye geçmeyi planlayan Galatasaray, Nijeryalı golcüyle her koşulda anlaşma sağladığı ve geriye yalnızca Osimhen'in sağlık kontrollerinden geçerek imza atması kaldığı belirtildi.

Galatasaray, Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar 9-10 milyon euroluk maaşını ödemeyi kabul ettiği ve satın alma opsiyonunun bulunmadığı kaydedildi.

GALATASARAY YÖNETİMİ NAPOLİ'YE GİDİYOR

Transfermarkt'a göre 100 milyon euroluk piyasa değeri bulunan santrforun Türkiye'ye gitmeye hazır olduğu ve sarı-kırmızılı yöneticilerin transferi neticelendirmek için Napoli'ye doğru yola çıktığı da belirtildi.

GOL KRALI OLAN İLK AFRİKALI

Öte yandan 2022/2023 sezonunda Napoli'nin 33 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu kazanmasında önemli rol oynayan ve 26 golle ligi gol kralı olarak tamamlayan Osimhen, İtalya'da bunu başaran ilk Afrikalı oyuncu olmuştu.

Napoli formasıyla 133 resmi maça çıkan Nijeryalı golcü, bu mücadelelerde 76 gol atıp, 18 asistlik katkı sağladı.

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