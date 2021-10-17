Galatasaray tek golle kazandı
17/10/2021
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Süper Lig’in dokuzuncu haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor’u konuk etti.
Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetti.
Karşılaşma, 1-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı.
Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren gol 4. dakikada Mustafa Muhammed’den geldi. Geçtiğimiz hafta Rize deplasmanında fileleri iki kez sarsan Muhammed, böylelikle ligde 3 gole ulaştı.
Bu sonuçla puanını 17’ye yükselten Galatasaray, averajla 5. sırada konumlandı.
Ligdeki ilk mağlubiyetini alan İttifak Holding Konyaspor ise 14 puanda kaldı.