Galatasaray teknik direktörü Buruk: Bu kadar kötü bir performans gösteren bir derbi hakemi hatırlamıyorum

Buruk, derbiden sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun basın toplantısının uzun sürdüğünü belirten Buruk, "The Crying One'ın (Ağlayan biri) konuşması biraz uzun sürdü. Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur. Burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakemin odasına girdi ağladı. Ağlamaya devam etsin." dedi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, müsabakada iki takımın da oyununun memnun etmediğini vurgulayarak, "Oyun olarak iki takım için de çok mutlu olduğumuz bir maç değildi. Mücadele gücü çok yüksekti. Rakibimiz, ligde topla oynamada 7. sırada. Geçiş oyununu ve uzun topu çok fazla kullanan, kanatlardan orta yapan bir takımdı. Defansif anlamda hem uzun topları Lemina ile kestik, yan ortalarda da doğru pozisyon aldık. Duran toplardan bir pozisyona girdiler. Biz daha üretken olabilirdik ama fiziksel olarak iyi işler yaptık." diye konuştu.

İkinci yarıda kendilerinin hücum, Fenerbahçe'nin savunma hamleleri yaptığını aktaran Buruk, "Maçın sonlarına doğru hücum hamleleri yaptık. Bir stoper değiştirdiler, bir forveti çıkarıp defansif orta saha koydular. Rakibimizin kaybetmemeyi düşünmesi bizim için önemli oldu. Szymanski çok fazla tehlike yaratıyordu. Statik iki orta sahaya dönünce rakibimizin üretmesi de azaldı. Bir tane duran top pozisyonu verdik. Biz daha çok üretebilirdik. Daha iyisini yapabilirdik. Pozisyon zenginliği olmayan maçtan çıktığımızda mutsuz oluyorum. En çok eleştirildiğim yer savunmamızın kötü olmasıydı. Bugün savunmayı iyi yaptık ancak hücumda istediklerimizi yerine getiremedik." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar kötü bir performans gösteren bir derbi hakemi hatırlamıyorum"

Derbiyi yöneten hakem Slavko Vincic'in performansını eleştiren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadar kötü bir performans gösteren bir derbi hakemi hatırlamıyorum. Maçı sürekli durdurdu. Gösterdiği kartlar, verdiği ve vermediği fauller, vermediği eller var. Birçok şeyi aleyhimize verdi. Ne kadar baskı altında olduğu yüzünden çok belliydi. Bu kadar tecrübeli bir hakemin eli ayağı titredi. Üç kere pozisyon yokken düdüğü ağzına götürdüğünü gördüm. Düdük çalmak için o kadar bekliyordu. Dördüncü hakemi Türk olduğu için hiç dinlemedi. Mert Müldür'ün yerde iki kere basketbolcu gibi topu sektirdiği pozisyon var. Dördüncü hakem (Kadir Sağlam) el dedi ama Türk olduğu için eli vermedi. Birkaç kez yanımda, 'Sen çok karışma.' dedi. Bu kadar kötü bir performans görmedim. Fenerbahçe ve hocasının hoşuna gidecektir. Çünkü bütün faul haklarını kendilerinden yana kullandı, oyunu çok fazla durdurdu. Futbolun kalitesinin çok fazla olmadığını biliyorum. Hep Türk hakemlerin oyunu çok fazla durdurmasından şikayet ediyorduk. Bugün iki misli durduran bir hakem vardı. Kendi performansının çok altındaydı. Bunun da baskıdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Oyunu o kadar durdurdu ki Türk hakemlerinin hakkını yediğimizi anladım. Daha kötüleri olduğunu görmüş olduk."

Buruk, Jose Mourinho'nun "Galatasaray iyi takımsa yabancı hakemlerin devam etmesini ister." şeklindeki sözlerinin belirtilmesi üzerine, "O konuda biz karar veremiyoruz, onlar veriyor. Onlar ne derse o oluyor. O yüzden gerekli başvuruları yapsınlar." dedi.

"İyi hakemlerin de baskı altında kötü performanslar verdiğini gördük"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Vincic'in baskı altında kaldığını savundu.

Sloven hakemin performansını beğenmediğini dile getiren Buruk, şunları kaydetti:

"İyi hakemlerin de baskı altında kötü performanslar verdiğini net bir şekilde gördük. Performansını beğenmedim. Maçı çok durdurdu. Bu kadar kötü yöneteceklerse gelmesinler. Bu hakem üzerinden bir hava oluştu. Bu hakemin geleceğini herkes biliyordu. Özellikle bizim tarafımızda olumsuz bir hava oluştu. Maribor'dan bir hakem geliyor. Acun Ilıcalı'nın Maribor'da takımı var. UEFA Başkanı'nın Ali Koç ile yakınlığı var. Bunlar hakemi dışarıdan baskı altına alabilir. Bir hakemi seçerken rahat bir kafayla gelmesi için bunların ortadan kalkması lazım. İngiltere, Fransa, İspanya'dan bir hakem gelseydi bunların hiçbiri olmayacaktı. Yanlış seçimle bunu hakeme yüklüyoruz. Mourinho, maçtan sonra hakem odasına girdi. Orada Türk hakeme hakaretamiz konuşması da çok yanlış. Türk hakemlerinin bu kadar küçük düşürülmesine inanamıyorum. Bunu kınıyorum. Doğru, iki tarafın da hakkını yemeden objektif yönetecekse yabancı hakem gelsin."

"İkili averaj avantajını aldık ama bu bir şey anlam ifade etmiyor"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sezon sonuna kadar kazanarak devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Sezonun ilk yarısında 3-1 yendikleri Fenerbahçe karşısında ikili averajı ele geçirdiklerini aktaran 51 yaşındaki teknik adam, "İkili averaj avantajını aldık ama bu bir şey anlam ifade etmiyor. 2-3 maç puan kaybetmeye bakıyor. Avantajımızı devam ettirmek için kazanmaya devam etmemiz gerek. Derbiden önce psikolojik olarak bir takım daha güçlüydü. Bir takım, son maçlarını kazanmış, Avrupa'da deva etmişti. Bizim ise Avrupa'dan elenip, transfer sonrası oyunumuz ve kadromuz oturmamıştı. Bugün oyunu oturtmaya başladık. Bu oyunu geliştireceğiz. Bizim için bir geçiş dönemi." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin iyi oyunculara sahip olduğunu kaydeden Buruk, "Altı puanlık fark devam ediyor. Şu anda hiçbir şey bitmedi. Fenerbahçe çok iyi bir kadroya sahip. Her şey artık bizim elimizde. Önümüzdeki 9 maçı kazanmak için çok fazla çalışacağım." diye konuştu.

"Birlik olma zamanımız"

Okan Buruk, Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın isteği dışında alındığı iddialarını yalanladı.

İstemediği hiçbir oyuncunun alınmadığını aktaran Buruk, "Ben bu takımın teknik direktörüyüm. Hep istediğim oyuncuları aldım. İstemediklerim gelmedi. Onu geçen maç 30 dakika oynatarak hazırladım. Bugün ilk 11'de başlattım. Geldiğinden itibaren ona güvendiğimi söyledim. Gelmeden de telefonda konuşmuştuk. Bu kadroyu isteyerek kurdum. Lemina ile çok büyük başarılar da yaşayacağız. Sosyal medya üzerinden çok fazla Galatasaray'ı karıştırmak için çaba var. Bizim birlik olma zamanımız. Bir tane Galatasaray var. Artık bu birlikteliği kurmamız gerek. Rakip takımın neler yaptığını, dışarıda neler döndüğünü net bir şekilde biliyoruz. Taraftarımız artık takımı sahiplenmeli, beşinci yıldıza ve 25. şampiyonluğa odaklanmalı." şeklinde görüş belirtti.

Tecrübeli teknik adam, Lemina'yı UEFA kadrosuna yazmamaları nedeniyle eleştirildiklerinin hatırlatılması üzerine, "İlk geldiğinde hazır olmadığını kendisi söylemişti. AZ Alkmaar maçlarında kullansaydık belki de Lemina'yı sakatlayabilirdik. Yaklaşık 15 gün kendisini bu maça hazırladı. Maçın son dakikalarında yorgunluğu gördük. Hem onun hem de takım için en doğrusu oydu. Bugünkü Lemina olsaydı ilk onu listeye yazardım." ifadelerini kullandı.

"Yeşil zemine bu kadar polis sokuyorsak hepimizin suçu var"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbi için alınan özel güvenlik önlemlerini de değerlendirdi.

Türk futbolunda gerginliğin yükseldiğini belirten Buruk, "Bunda herkesin hatası var. Yeşil zemine bu kadar polis sokuyorsak hepimizin suçu var. Buna ben de dahilim. Demek ki bir yerlerde yanlış yapmışız. Bir olay çıkmaması için polisler de baskı altında. Geçen sene stadımızda maç bittikten sonra sahada kutlama yapılmaya çalışıldı. Orada darp oldu. Olay mahkemeye taşındı. Stat müdürümüz çok önemli bir darp yaşadı. Bir tarafı suçlamak istemiyorum. Ancak hepimiz futbol adına gerginlik yaratıyoruz. Bunu ortadan kaldırabileceğimizi düşünmüyorum. Her sene daha kötüye gidiyor, fanatizm artıyor. Buna engel olamıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.