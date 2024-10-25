Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyat edildi!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup eden ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk için sıcak bir gelişme yaşandı.

Bugün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan teknik adamın, yapılan kontrollerinde apandisitinin patladığı belirlendi. Okan Buruk’un ameliyat edildiği öğrenildi. Okan Buruk’un sağlık durumunun iyi olduğu ve endişelenecek bir şeyin olmadığı ifade edildi.

Buruk'un pazartesi günü oynanacak olan Beşiktaş derbisinde kulübede olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray da teknik direktör Okan Buruk'un apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı. Yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."