Galatasaray TFF'ye gidiyor: 2 hakem için karar
Hatayspor'a 2-1 yenilerek liderlikten olan Galatasaray, maçın orta hakemi Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Emre Malok için TFF'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İki hakemin de bir daha Galatasaray maçlarına atanmaması talep edilecek.
13/11/2023
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı.Hatayspor maçının hakemi Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Emre Malok'un kararlarından memnun olmayan Galatasaray yönetiminin iki hakemle ilgili harekete geçtiği öne sürüldü.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Bahattin Şimşek ve Emre Malok'un bundan böyle Sarı-Kırmızılıların maçlarına atanmaması için TFF'ye başvuracak.
Hatayspor maçı sonrası Galatasaray'da başta Okan Buruk olmak üzere bazı isimler hakem yönetimine tepki göstermişti.