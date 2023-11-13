Galatasaray TFF'ye gidiyor: 2 hakem için karar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı.Hatayspor maçının hakemi Bahattin Şimşek ve VAR hakemi Emre Malok'un kararlarından memnun olmayan Galatasaray yönetiminin iki hakemle ilgili harekete geçtiği öne sürüldü.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Bahattin Şimşek ve Emre Malok'un bundan böyle Sarı-Kırmızılıların maçlarına atanmaması için TFF'ye başvuracak.

Hatayspor maçı sonrası Galatasaray'da başta Okan Buruk olmak üzere bazı isimler hakem yönetimine tepki göstermişti.