Galatasaray transfer raporu: Osimhen'in imzası büyük ses getirdi

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, birinci Transfer ve tescil döneminde 6 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun şampiyon kadrosundaki önemli futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha ile yollarını ayırdı.

MUSLERA, ICARDI, MERTENS VE BARIŞ ALPER KADRODA TUTULDU

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" geçen sezonki şampiyonlukta katkısı büyük olan Fernando Muslera, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Torreira, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncuları ise kadrosunda tuttu.

Sarı-kırmızılı ekip, Norwich City'den Gabriel Sara, Kopenhag'dan Elias Jelert, Monaco'dan Ismail Jakobs, Freiburg'dan Roland Sallai, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi ve Napoli'den Victor Osimhen'le kadrosuna takviye yaptı.

Geride kalan sezon Chelsea'den kiralık olarak takıma dahil ettiği futbolculardan Hakim Ziyech'i, sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosunda tutan Galatasaray, geçen sezonu Kartal Bulvarspor'da geçiren Ali Efe Çördek'i de kadrosuna katıp, TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor'a kiraladı.

SARA BONSERVİS REKORU KIRDI

Gabriel Sara, Galatasaray tarihinde en fazla bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunu İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Sara, 2000-2001 sezonunda 17 milyon avro ödenerek transfer edilen vatandaşı Mario Jardel'i geçti ve kulüp tarihinin bonservis bedeli rekorunu kırdı.

OSIMHEN TRANSFERİ BÜYÜK SES GETİRDİ

Galatasaray, Napoli'den Nijeryalı Victor Osimhen'i kiralayarak dünya basınının ilgisini çekti.

Geçen senenin en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görülen Nijeryalı golcü, Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde kiralanarak dünya basınında büyük ses getirdi.