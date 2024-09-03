Galatasaray transferde hız kesmiyor

Victor Osimhen'de mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın transfer atağı sürecek. Sarı kırmızılılar, öncelikli olarak stoper ve sol kanadı güçlendirmeyi hedefliyor.

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03/09/2024

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Galatasaray transferde hız kesmiyor

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Sol beki Monaco'dan Ismail Jakobs ile güçlendiren sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'de de mutlu sona ulaştı.

Nijeryalı golcüyü 1 yıllığına kiralayan Galatasaray yönetimi yeni transferlere yöneldi. Yönetim, öncelikle stoper ve sol kanat takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon savunma hattıyla eleştirilere maruz kalan Sarı kırmızılılar, tüm resmi maçlarda kalesinde gol gördü. Yönetim, bu nedenle savunmaya mutlaka bir transfer yapmayı hedefliyor.

O bölgede, serbest statüde yer alan Mats Hummels ve Lille'den Alexsandro sarı kırmızılıların listesinde yer alıyor.

Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılmasıyla da hücum hattının solunda boşluk oluştu. Galatasaray yönetimi, bu boşluğu doldurmak için Fluminense'de forma giyen Jhon Arias veya Juventus'tan Weston McKennie ile temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'ın, UEFA'ya listesini vermek için çok az zamanı bulunuyor. Sarı kırmızılılar, kısıtlı sürede tüm takviyeleri yaparak Avrupa Ligi macerasına eksiksiz başlamayı hedefliyor.

03/09/2024 15:11
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TAGS: Galatasaray, spor
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