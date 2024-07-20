Galatasaray transferde rekor kırabilir

Galatasaray 8 numara transferi için Zenit forması giyen Wendel'de önemli aşama kaydetti. Sarı kırmızılılar oyuncu ile anlaşsa da Rus ekibini henüz ikna edemedi. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu 20-22 milyon Euro'ya bitirmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılılar bu ücreti öderse Süper Lig tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli rekorunu kıracak.

Galatasaray'da 8 numara arayışı sona eriyor. Sarı kırmızılılar, Zenit'te forma giyen Brezilyalı futbolcu Marcus Wendel'in transferinde önemli aşama kaydetti.

Galatasaray, Scott Mctominay ve Emil Hojbjerg gibi isimlerin ardından son olarak Wendel'de karar kıldı.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray pazarlıklarda sona yaklaştı. 26 yaşındaki oyuncu için ilk olarak çok yüksek bir bonservis talep eden Rus ekibi, 25 milyon euroya kadar düştü.

Galatasaray ise yaklaşık 20-22 milyon euroluk bir bedelle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Oyuncuyla da el sıkışan sarı kırmızılıların, Wendel'e yaklaşık 4 milyon euro maaş ödeyeceği öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor. Galatasaray, bu transferi en kısa zamanda bitirerek oyuncuyu ikinci yurt dışı kampına yetiştirmek istiyor.

TRANSFER GERÇEKLEŞİRSE SÜPER LİG REKORU YENİLENECEK

Galatasaray, Wendel'i 17.05 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ile transfer ederse Süper Lig rekoru kırarak bir Türk kulübünün ödediği en yüksek bonservis olarak tarihe geçecek.

Bu rekor Porto'dan 17.05 milyon Euro'ya Jardel'i transfer eden Galatasaray'da bulunuyor.