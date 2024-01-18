Galatasaray tur biletini 4 golle aldı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1 yendi. Sarı kırmızılı ekip, bu galibiyetle son 16'ya yükseldi. Ümraniyespor ise kupaya veda etti.
18/01/2024
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Ümraniyespor'u konuk etti.
Sarı kırmızılı ekip, rakibini 4-1 yenerek kupada son 16 turuna kaldı.
Galatasaray'ın gollerini 33. dakikada Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada Tete, 57. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 87. dakikada penaltıdan Halil attı.
Ümraniyespor'un tek golünü 23. dakikada Barış Alper Yılmaz (kendi kalesine) atarken, 67. dakikada İlhami kırmızı kartla oyun dışında kaldı.