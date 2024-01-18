Galatasaray tur biletini 4 golle aldı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1 yendi. Sarı kırmızılı ekip, bu galibiyetle son 16'ya yükseldi. Ümraniyespor ise kupaya veda etti.

ads ads ads ads
18/01/2024

ads
Galatasaray tur biletini 4 golle aldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, RAMS Park'ta Ümraniyespor'u konuk etti.

Sarı kırmızılı ekip, rakibini 4-1 yenerek kupada son 16 turuna kaldı.

Galatasaray'ın gollerini 33. dakikada Barış Alper Yılmaz, 42. dakikada Tete, 57. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 87. dakikada penaltıdan Halil attı.

Ümraniyespor'un tek golünü 23. dakikada Barış Alper Yılmaz (kendi kalesine) atarken, 67. dakikada İlhami kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

18/01/2024 22:03
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Galatasaray tur biletini 4 golle aldı
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.