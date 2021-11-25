Galatasaray tur biletini aldı

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. haftasında Fransa'nın Olimpik Marsilya takımını konuk eden Galatasaray, sahadan 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynadığı Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11’ine göre 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Halil Dervişoğlu yerine Mbaye Diagne’ye görev verirken, Olimpiu Morutan yerine ise Taylan Antalyalı’yı sahaya sürdü. Sarı kırmızılı takım, Marsilya karşısında sahaya şu ilk 11 ile çıktı: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne.

Olimpik Marsilya ise karşılaşmada Pau Lopez, Duje Caleta-Car, William Saliba, Luan Peres, Matteo Guendouzi, Boubacar Kamara, Pape Gueye, Gerson, Pol Lirola, Bamba Dieng ve Arkadiusz Milik 11'i ile mücadele etti.

12. dakikada Marsilya savunması pasla çıkmak isterken Cicaldau araya girdi. Seken topla buluşan Feghouli topu savunmanın arkasına sarkan Cicaldau'ya aktardı. Ceza sahası yayının sağından içeriye giren Cicaldau kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 1-0.

30. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Berkan, Kerem'i gördü. Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Kerem, sağ çaprazdan ceza sahasına doğru hareketlenen Cicaldau'yu topla buluşturdu. Topla birlikte kale sahasının sağ çaprazına doğru sokulan Cicaldau'nun içeriye çevirdiği top Caleta-Car'a çarpıp ağlara gitti. 2-0.

İlk yarı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

64. dakikada Kerem, orta alanda Saliba'ya baskı yaptı. Saliba'dan seken topu Diagne bekletmeden Kerem'in önüne yuvarladı. Topla birlikte sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kerem, topu arka direğe çıkarttı. Bomboş durumda topla buluşan Feghouli, fileleri havalandırdı. 3-0.

67. dakikada sağ kanattan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında sağ çağrazdan ceza sahasına sokulan Dieng, Kerem ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Milik kullandı. Muslera sağına çok iyi uzanıp topu çeldi. Ancak seken topa Milik bir kez daha dokundu ve topu ağlara gönderdi. 3-1.

83. dakikada Babel topa ilk dokunuşunda golünü attı... Marcao'nun ceza sahasına doğru gönderdiği topla sol çaprazda buluşan Babel, uzak köşeye çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı. 4-1.

85. dakikada De La Fuente'nin sol çaprazdan arka direğe havalandırdığı top Nelsson'dan sekti. Bu topu önünde bulan Milik, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-2.

90 dakika, Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla puanını 11 yapan Galatasaray, üst turu garantiledi. Marsilya ise 4 puanda ve 3. sırada kaldı.

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25/11/2021 21:49