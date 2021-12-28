Galatasaray Türkiye Kupası'na penaltılarla veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray, normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 sona eren maçta rakibine penaltılarda 6-5 mağlup olarak kupaya erken veda etti. TFF 1. Lig ekibi Denizlispor ise son 16 turuna yükselerek tarih yazdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray ile Denizlispor karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen ve normal süresi ile uzatma bölümü 3-3 biten mücadeleyi penaltılarla 6-5 kazanan Denizlispor, büyük bir sürprize imza atarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Maça hızlı başlayan TFF 1. Lig ekibi Denizlispor 9'da İlhan Depe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılılar bu gole 29'da Alpaslan Öztürk'le beraberliği yakalarken, Denizlispor 38'de Brahim Darri'nin şık golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2.

İkinci yarıya fırtına gibi giren Galatasaray, 49'de Halil Dervişoğlu ve 50'e Mostafa Mohamed'in peş peş attığı gollerle 3-2 öne geçti.

90+6'da sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, pes etmeyen Denizlispor, 90+9'da Nelsson'un kendi kalesine attığı golle maçı uzatmalara taşıdı: 3-3.

Uzatmalarda başka gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti. Seri penaltı atışlarında sarı-kırmızılılara 6-5 üstünlük kuran Denizlispor, adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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28/12/2021 23:14