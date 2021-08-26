Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Randers ekibini 2-1 mağlup ederek gruplara kaldı.

ads ads ads
26/08/2021

ads
ads
ads
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Danimarka ekibi Randers'ı konuk etti. Temsilcimiz rakibini 2-1 yendi ve gruplara kaldı. 

Galatasaray'ın gollerini 48. dakikada Patrick van Aanholt ve 59. dakikada Lauenborg (KK) attı. Randers'ın maçtaki tek golü 11. dakikada Egho'dan geldi.

Danimarka'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.

 

26/08/2021 23:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Galatasaray, UEFA, Avrupa Ligi’
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.