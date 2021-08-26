Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Randers ekibini 2-1 mağlup ederek gruplara kaldı.
26/08/2021
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Danimarka ekibi Randers'ı konuk etti. Temsilcimiz rakibini 2-1 yendi ve gruplara kaldı.
Galatasaray'ın gollerini 48. dakikada Patrick van Aanholt ve 59. dakikada Lauenborg (KK) attı. Randers'ın maçtaki tek golü 11. dakikada Egho'dan geldi.
Danimarka'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.