Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Sparta Prag, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. İlk maçta rakibini 3-2'yle geçen Galatasaray, bu sonuç sonrası Avrupa kupalarına veda etti.

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş mücadelesinde Galatasaray'ı konuk etti. Zorlu karşılaşma epet Arena'da oynandı. Heyecan dolu müsabakada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor düdük çaldı. Sparta Prag, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti.

Sparta Prag'ın gollerini 8'inci dakikada Angelo Preciado, 74'üncü dakikada Indrit Tuci, 80'inci dakikada Lukas Haraslin ve 90+6'ncı dakikada Kuchta kaydetti. Galatasaray'da fileleri 16'ncı dakikada Abdülkerim Bardakcı havalandırdı.

Galatasaray'da Kaan Ayhan, 70'inci dakikada doğrudan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından ilk maçta rakibini 3-2 mağlup eden Galatasaray, rövanştan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve Avrupa kupalarına veda etti.