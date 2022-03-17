Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

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17/03/2022

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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 0-0'ın rövanşında evinde Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Barcelona'yı konuk etti.Galatasaray 28. dakikada Marcao'nun golüyle 1-0 öne geçse de 37. dakikada Pedri ve 49. dakikada Aubameyang'ın golüne engel olamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.Temsilcimiz bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

 

17/03/2022 21:52
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TAGS: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti
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