Galatasaray UEFA listesini güncelledi! 3 futbolcu değiştirildi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayabilecek 3 yeni oyuncuyu bildirdi. Kurallar gereği 3 oyuncu çıkartılıp, 3 yeni oyuncu listeye eklenebiliyor.

Galatasaray'ın UEFA’ya bildirdiği listede 3 yeni transfer de yer aldı.

DeAndre Yedlin, Christian Luyindama'nın yanı sıra sakatlığı bulunan Mbaye Diagne kadrodan çıkarıldı.

Bu isimlerin yerine kaleci Inaki Pena, orta saha Erick Pulgar ve forvet oyuncusu Bafetimbi Gomis UEFA kadrosuna yazıldı.

Takımla çalışmalara başlayan Omar Elabdellaoui ise UEFA kadrosunda yok.

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04/02/2022 10:43