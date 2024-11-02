Galatasaray, Vakıflar karşısında farklı kazandı 

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçında Vakıflar kendi sahasında Galatasaray’a 100-53 kaybetti.

Vakıflar, şampiyonluk adayı Galatasaray karşısında devreyi 53-26 geride kapattı.

İkinci yatıda Galatasaray etkili oyununu sürdürdü ve maçı 100-53 kazandı.

Maçın en skorer ismi 28 sayı atan Vakıflar’dan Murat Ekşi oldu.

Vakıflar ikinci haftada 9 Kasım Cumartesi İstanbul’da Bağcılar ile karşılaşacak.

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