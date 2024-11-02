Galatasaray, Vakıflar karşısında farklı kazandı
02/11/2024
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçında Vakıflar kendi sahasında Galatasaray’a 100-53 kaybetti.
Vakıflar, şampiyonluk adayı Galatasaray karşısında devreyi 53-26 geride kapattı.
İkinci yatıda Galatasaray etkili oyununu sürdürdü ve maçı 100-53 kazandı.
Maçın en skorer ismi 28 sayı atan Vakıflar’dan Murat Ekşi oldu.
Vakıflar ikinci haftada 9 Kasım Cumartesi İstanbul’da Bağcılar ile karşılaşacak.
02/11/2024 14:49