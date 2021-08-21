Galatasaray Valentine Ozornwafor'u Charleroi'ye kiraladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da bir de ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar, Valentine Ozornwafor'u Belçika temsilcisi Charleroi'ye kiraladığını açıkladı.

Süper Lig'de Hatayspor ile oynanacak karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. Danimarka ekibi Kopenhag'dan transfer edilen Nelsson'a yabancı sayısının fazlalığı nedeniyle lisans çıkartamayan sarı kırmızılılar, Valentine James Ozornwafor elden çıkardı. Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda genç futbolcunun Charleroi kulübüne bir yıl kiralandığını duyurdu. Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle: Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un bir senelik geçici transferi için Charleroi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz.

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21/08/2021 16:37