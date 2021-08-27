Galatasaray ve Fenerbahçe muhtemel rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi torbaları ve kuraları 2021...

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi gruplarında temsil edecek olan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, Cuma günü gerçekleşecek kura çekiminde yer alacağı torbalar ve muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, UEFA Avrupa Ligi Galatasaray ve Fenerbahçe muhtemel rakipleri kimler? İşte UEFA Avrupa Ligi torbaları ve kuraları..

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Randers'ı eleyen Galatasaray ile Helsinki'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe'nin kura çekiminde yer alacağı torbalar netleşirken, kura çekimi saati de açıklandı. Helsinki'yi iki maçta da yenerek gruplara kalan Fenerbahçe'nin üçüncü, Randers'ı eleyerek ismini gruplara yazdıran Galatasaray'ın ise dördüncü torbada yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi seviyesinde takımların yer alması dikkat çekiyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın yer alacağı grup 1, 2 ve 3. torbadan gelecek takımlardan; Fenerbahçe'nin yer alacağı grup ise 1, 2 ve 4. torbadan gelecek takımlardan oluşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak takımların oluşturduğu torbalar şu şekilde;

1. torba: Lyon, Napoli, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olympiakos, Monaco, Braga

2. torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV

3. torba: Marsilya, Ludogorets, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Antwerp, Strum Graz, Brondby

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi 27 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Avrupa Ligi kurası saat 13.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 14.30'da başlayacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.

Bu habere tepkiniz:



27/08/2021 10:32