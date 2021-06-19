Galatasaray yeni başkanı belli oldu

Galatasaray Kulübü’nün seçimli olağan genel kurulu tamamlandı ve sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı Burak Elmas oldu.

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19/06/2021

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Galatasaray yeni başkanı belli oldu

Galatasaray Kulübü’nün seçimli olağan genel kurulu tamamlandı ve sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı Burak Elmas oldu.

4 bin 731 genel kurul üyeninin oy kullandığı seçimde  liseye gelerek, kartlarını aldıkları duyuruldu.

İlk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu seçimi önde götürdü. Ancak 11. sandıktan itibaren Burak Elmas farkı kapatmaya başladı.

Galatasaray seçim sonuçları

29. sandık sonucunda son durum şu şekilde:

Burak Elmas: 1470

Eşref Hamamcıoğlu: 1450

Metin Öztürk: 869

Yiğit Şardan: 624

İbrahim Özdemir: 90

Eşref Hamamcıoğlu ve Burak Elmas’ın ekipleri

Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:

Eşref Hamamcıoğlu:

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

Burak Elmas:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

19/06/2021 22:39
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TAGS: Galatasaray, burak elmas
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