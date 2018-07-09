Galatasaray yeni transferi KAP'a bildirdi

Galatasaray transferde ilk bombayı patlattı. Sarı-kırmızılı yönetim, Premier Lig ekibi Everton'un sol kanat ve forvette de görev yapabilen oyuncusu Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdi. Galatasaray Onyekuru'nun transferini KAP'a bildirdi.

Galatasaray Kulübü, golcü oyuncu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Geçen sezon İngiliz ekibinin Belçika takımlarından KAS Eupen'den kiraladığı Henry, Anderlecht'e kiralandı. Ligde 19 karşılaşmada 9 golü bulunan Henry Onyekuru, Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşamasında 6 karşılaşmada da forma giydi.