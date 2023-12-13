Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında deplasmanda Kopenhag'a 1-0 kaybeden Galatasaray, grubunu 3. bitirdi. Sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

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13/12/2023

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Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek


Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda grup maçları tamamlandı. Son maçta Galatasaray, Kopenhag'a; Bayern Münih, Manchester United'a konuk oldu.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada ev sahibi takım 58. dakikada Lerager ile öne geçti. Karşılaşma Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Kopenhag puanını 8 yaptı ve grubunu 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. Galatasaray ise 5 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

13/12/2023 00:02
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TAGS: Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek
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