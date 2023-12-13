Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda grup maçları tamamlandı. Son maçta Galatasaray, Kopenhag'a; Bayern Münih, Manchester United'a konuk oldu.

İlk yarının golsüz geçtiği karşılaşmada ev sahibi takım 58. dakikada Lerager ile öne geçti. Karşılaşma Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kopenhag puanını 8 yaptı ve grubunu 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kaldı. Galatasaray ise 5 puanda kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Sarı kırmızılılar yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.