Galatasaray, Yukatel Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu!

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri Recep Niyaz ve Hugo Rodallega'dan geldi.

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı.

İlk yarıda birçok pozisyondan faydalanamayan sarı kırmızılı takım 29. dakikada Selçuk İnan'ın ayağından bir penaltı atışını değerlendiremedi.

Maçın 34. dakikasında Marcao ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı ise golsüz tamamlandı.

İkinci yarı karşılıklı pozisyonlarla geçerken ev sahibi Denizlispor, Recep Niyaz ve Rodallega'nın attığı gollerle Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti ve sezonun ilk 3 puanını aldı.