Galatasaray Yusuf Demir'i renklerine bağladı

Galatasaray, yaz transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala takviyelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir’in için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

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07/09/2022

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Galatasaray Yusuf Demir'i renklerine bağladı

Galatasaray, bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, 1 aydır gizlice yürüttüğü transferde mutlu sona ulaştı.

Yusuf Demir'in bonservisi için Rapid Wien ile 6 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı.

- Yusuf Demir Barcelona formasıyla ne yaptı?

Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi.

La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.

- Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray, transfer hareketliliği sürüyor. Kanat rotasyonu için düşünülen bir diğer isim ise Milot Rashica.

Sarı-kırmızılılar, Norwich forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyu da kiralık olarak renklerine bağladı.

07/09/2022 18:45
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