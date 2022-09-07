Galatasaray Yusuf Demir'i renklerine bağladı
Galatasaray, yaz transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala takviyelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir’in için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.
07/09/2022
Galatasaray, bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, 1 aydır gizlice yürüttüğü transferde mutlu sona ulaştı.
Yusuf Demir'in bonservisi için Rapid Wien ile 6 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı.
- Yusuf Demir Barcelona formasıyla ne yaptı?
Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi.
La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.
- Galatasaray'dan bir transfer daha
Galatasaray, transfer hareketliliği sürüyor. Kanat rotasyonu için düşünülen bir diğer isim ise Milot Rashica.
Sarı-kırmızılılar, Norwich forması giyen 26 yaşındaki futbolcuyu da kiralık olarak renklerine bağladı.