Galatasaray, Zalewski'nin alternatifini belirledi

Galatasaray Transfer dönemi kapanmadan 2 transfer daha gerçekleştirmek istiyor. Sarı kırmızılılar, Roma'dan Nicola Zalewski, Frankfurt'tan Ebimbe ve Club Brugge'den Onyedika'yı ikna etmeye çalışıyor.

Di Marzio'nun haberine göre Nicola Zalewski'nin durumu bu akşam belli olacak. Sarı kırmızılı takımda birkaç yönetici transferi bitirebilmek için dün Roma'ya gitmişti. Ancak transfer konusunda henüz anlaşma sağlanmadı.Habere göre Galatasaraylı yöneticiler, Roma ile anlaşamazsa b planı olarak Napoli'nin 33 yaşındaki sol beki Mario Rui için teklif yapacak.